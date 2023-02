Due auto si scontrano sulla Superstrada di Affi e una si ribalta: tre feriti

Due vetture e tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di mercoledì lungo la SR450, la superstrada Peschiera-Affi.

Erano circa le 18.30 quando, per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate finendo fuori strada, una delle quali si è cappottata. Le tre persone coinvolte sono state soccorse dal personale del 118, che le ha condotte all'ospedale di Peschiera del Garda per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 uomini, i quali si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza i due veicoli, uno dei quali alimentato a Gpl.

Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il personale della polizia stradale per fare luce sulla dinamica dell'episodio.