Scontro fatale tra due auto: un morto a Isola della Scala

Un incidente mortale è stato segnalato nella serata di ieri, giovedì 21 settembre, nel Comune di Isolla della Scala. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, si sarebbe trattato di uno scontro tra due vetture avvenuto poco prima delle ore 20.

In base alle prime informazioni disponibili, il sinistro si sarebbe consumato tra via Cabianca e via Crosoncino. Ad avere la peggio è stato un uomo di ottant'anni che ha purtroppo perso la vita a seguito dell'impatto. Uno dei due veicoli sarebbe inoltre finito nel fosso che costeggia la strada.

In zona sono prontamente intervenuti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. Presenti anche gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.