Scontro frontale tra auto nella Bassa, una si ribalta in un campo: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite nella mattinata di giovedì in un incidente stradale avvenuto nella Bassa veronese.

Stando a quanto appreso finora, due auto si sarebbero scontrate frontalmente, intorno alle ore 8, in via Pila, a Minerbe, la strada che conduce alla frazione di San Zenone, con una dinamica al vaglio della polizia stradale. Nell'impatto, uno dei due veicoli sarebbe finito nel campo adiacente alla carreggiata, ribaltandosi su un fianco. Sul posto si è dunque diretta una squadra dei vigili del fuoco di Legnago, per liberare il guidatore, e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che ha fornito le prime cure alle persone coinvolte, condotte poi in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento e Legnago.