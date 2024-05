Finisce giù per la scarpata con l'auto, che si ribalta: donna portata in ospedale

Una donna è stata condotta d'urgenza in ospedale, in seguito ad un incidente avvenuto in Valpolicella nel primo pomeriggio di giovedì.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 14, l'auto condotta da una trentenne del posto sarebbe finita giù per una piccola scarpata, ribaltandosi, mentre percorreva la strada provinciale 12, nel Comune di Negrar, all'altezza con via Moiago. Forse a causa dell'asfalto bagnato, avrebbe infatti perso il controllo del mezzo, concludento la propria corsa in un campo

In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con un mezzo e il personale del 118 con ambulanza ed automedica. I pompieri si sono messi al lavoro per liberare la giovane donna dall'abitacolo ed affidarla ai sanitari, che dopo averle fornito le prime cure l'hanno traportata in codice rosso a Borgo Trento: la guidatrice fortuntamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale, per svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'episodio.