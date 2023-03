Finisce in una scarpata di 30 metri con l'auto e si allontana: guidatrice ritrovata nella notte

Erano circa le 18.30 di mercoledì, quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un'auto uscita di strada avvenuta tra Caprino e Spiazzi, in località Pazzon. L'allarme era partito automaticamente dalla vettura stessa, finita in fondo a una scarpata di 30 metri e dotata del sistema per lanciare SOS.

Una volta giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Bardolino, presenti con 2 mezzi e 5 uomini, e al personale dell'ambulanza della Croce rossa, i soccorritori hanno individuato l'auto trovandola con gli sportelli chiusi e nessuno all'interno. Temendo che il proprietario, che si rivelerà essere una donna di 55 anni di Legnago, si fosse spostato a piedi e fosse in difficoltà da qualche parte, le ricerche sono state allargate ad un'area più ampia, grazie anche all'intervento del nucleo cinofili e dei droni dei pompieri dotati di termocamera, dando il via alle operazioni dal greto del vajo dove la vettura era stata trovata.

Intorno alle ore 22.15, grazie al sorvolo dei droni dotati di termocamera, la 55enne è stata individuata a circa 300 metri dal mezzo in una zona impervia, sul versante opposto. I vigili del fuoco hanno potuto soccorrere la persona, in stato confusionale, grazie ai droni che restando in sorvolo sulla verticale dell'infortunata hanno segnato la posizione.

Dopo essere stata imbarellata la donna è stata trasportata sulla strada dove ad attenderla vi era personale sanitario, che l'ha condotta in ospedale per i controlli del caso: le operazioni si sono concluse intorno a mezzanotte. Sul posto anche i carabinieri.