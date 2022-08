Finisce con l'auto giù per la scarpata: 66enne recuperata e portata in ospedale

Momenti di paura per una 66enne di Cerro Veronese nel pomeriggio di giovedì: protagonista di un'uscita autonoma di strada che poteva costarle caro, la guidatrice è stata portata in ospedale ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Erano circa le ore 17, quando dalla centrale del Suem è arrivata la richiesta di intervento al Soccorso alpino scaligero, per supportare l'elicottero di Verona emergenza nel recupero dell'automobilista. La donna infatti aveva perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Sp6 nel Comune di Bosco Chiesanuova finendo, all'altezza circa del ristorante Veneranda, nella scarpata laterale alla carreggiata e venendo fermata dagli alberi una decina di metri più in basso.

Scattato l'allarme, sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Estratta dall'auto, la 66enne è stata imbarellata e portata sulla strada con un paranco, dove è stata presa in consegna dal personale medico, che l'ha trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.