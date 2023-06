Va a sbattere in auto su 4 veicoli parcheggiati, poi l'abbandona in mezzo alla strada e scappa

Oltre alle varie violazioni al codice della strada, dovrà rispondere anche del danneggiamento di 4 veicoli e della segnaletica stradale, il guidatore dell'Opel Corsa che nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle ore due, si è schiantato in via Tombetta, a Verona, dopo l'uscita del sottopasso di Santa Teresa.

L'auto, a velocità elevata, avrebbe impattato contro 4 veicoli, regolarmente parcheggiati (una Volkwagen Golf, una Fiat Punto, un autocarro Volkwagen e una Daihatsu), dopodiché il conducente si sarebbe dileguato. Quella stessa sera, la medesima vettura era stata rimossa per divieto di sosta da vicolo San Silvestro e poi recuperata dal proprietario.

Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'episodio, ma dalla polizia locale di Verona, che è intervenuta sul posto, sottolineano come l'incidente avrebbe potuto avere gravi conseguenze se ci fossero stati pedoni in transito o veicoli provenienti dal senso opposto di marcia.