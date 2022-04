Auto va a sbattere all'alba: fuga di gas dopo l'incidente stradale

Una piccola fuga di gas è stata registrata all'alba di venerdì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella zona Est della provincia di Verona.



Stando a quanto appreso finora, intorno alle 5.30 un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada in via Musi, a Caldiero, andando a sbattere contro un muretto e abbattendo un palo dell'energia elettrica. Nell'urto però sarebbero state coinvolte anche le linee di rifornimento del gas, portando ad una fuoriuscita.Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento di Caldiero con un mezzo, per mettere in sicurezza la zona e il veicolo, oltre ai tecnici Enel e di un'azienda esterna che si sarebbero occupati del guasto. Intervenuto anche il personale del 118, ma fortunatamente il guidatore non avrebbe subito gravi conseguenze, mentre i carabinieri si sarebbero occupati dei rilievi di rito.