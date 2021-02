La zona dove è avvenuto l'incidente

Auto va a sbattere e si ribalta: rimasta incastrata, muore la donna alla guida

Il tragico incidente si è verificato in via Bussolengo, a Lugagnano di Sona. Sul posto si sono precipitati i vigli del fuoco e il personale del 118, ma per la 72enne al volante non c'è stato niente da fare