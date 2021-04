Auto va a sbattere contro un mezzo pesante in sosta: padre e figlio di 10 anni in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti sull'incidente avvenuto in via Mantovana, a Verona, per estrarre dall'abitacolo i due occupanti e affidarli alle cure del 118, che li ha poi trasportati all'ospedale di Borgo Trento

Nella mattinata di venerdì, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Mantovana a Verona per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, intorno alle 11.30, un'auto con a bordo un un 45enne e dal figlio di 10 anni, ha urtato violentemente un mezzo pesante in sosta. Padre e figlio sono stati estratti e presi in carico dal Suem 118, che li ha trasportati all'ospedale di borgo Trento a Verona.