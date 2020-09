Auto va a sbattere in A22 nella notte, due feriti in ospedale: uno in codice rosso

Un brutto incidente ha avuto luogo in autostrada nella notte tra giovedì e venerdì.

Secondo le prime informazioni ricevute, intorno alle 2.30, tra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord, un automobilista avrebbe perso il controllo del proprio mezzo andando infine a sbattere.

Due le persone rimaste ferite nell'episodio e soccorse dal personale del 118, giunto sul posto con due ambulanze ed un'automedica, che le ha poi trasportate all'ospedale di Mantova: una in codice rosso, l'altra in codice giallo. Sulla dinamica lavorano gli uomini della Polizia Stradale.

