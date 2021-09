Esce di strada e si ribalta, lo estraggono dall'auto e lo portano in ospedale

Potrebbe essere stato un momento di distrazione o un colpo di sono l'origine dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 16 settembre, a Bovolone. Un'auto è finita fuori strada in Viale del Lavoro, ribaltandosi in un terreno a bordo strada. Nel veicolo era presente solo il guidatore che è rimasto incastrato nel mezzo. A soccorrerlo sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica ed i vigili del fuoco. Il conducente è stato estratto e portato in ospedale, dove le sue condizioni non destano preoccupazioni.