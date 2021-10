Tra Alpo e Borgo Roma, auto si ribalta nella notte in Tangenziale Sud

Incidente stradale senza gravi conseguenze questa notte, 16 ottobre, a Verona. Poco prima delle 4, un'auto si è ribaltata in prossimità del sottopasso della Tangenziale Sud, in direzione est, tra Alpo e Borgo Roma. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Nell'auto ribaltata viaggiava solo il conducente, che è uscito da solo dalla macchina essendo quasi del tutto illeso. Per soccorrerlo sono comunque intervenuti i vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza l'auto incidentata, la polizia stradale per i rilievi e l'ambulanza del 118. L'uomo non ha avuto necessità di ricovero in ospedale.