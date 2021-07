Auto su ribalta all'alba. Soccorso da pompieri e 118, ferito in ospedale in codice rosso

Una persona è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale avvenuto all'alba a Mozzecane.

Stando alle prime informazioni giunte, poco dopo le ore 5 di sabato un'auto si è ribaltata sulla SP3, sembra senza il coinvolgimento di altri mezzi. In aiuto della persona rimasta incastrata nell'abitacolo sono arrivati i vigili del fuoco che, dopo averla liberata, l'hanno affidata alla cure del 118, giunto sul posto con un'ambulanza: il ferito è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica.