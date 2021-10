Auto si ribalta in autostrada, tre feriti e code in A22

Nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A22 in direzione sud poco dopo il Comune veronese di Affi. I soccorritori del Suem 118 spiegano infatti di essere intervenuti per prestare le prime cure a tre persone rimaste ferite. Un solo veicolo sarebbe invece coinvolto nel sinistro, avvenuto intorno alle ore 21.30 circa.

Stando alle prime informazioni disponibili, la dinamica dell'incidente consisterebbe nel ribaltamento di un'automobile, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Le tre persone che viaggiavano a bordo sono poi state accompagnate in ospedale in condizioni non gravi, tutte in codice giallo e portate negli ospedali di Peschiera del Garda e di Verona Borgo Trento.

I soccorritori sono giunti sul posto con tre mezzi nel complesso, tra ambulanze infermierizzate ed automedica. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi del caso per cercare di appurare la dinamica dell'incidente. A seguito dell'episodio, ancora verso le ore 22.40 sono state segnalate code di oltre due chilometri tra il casello di Verona Nord e quello di Affi lungo l'autostrada A22. La circolazione è poi tornata regolare e questa mattina, sabato 23 ottobre, non si segnalano problemi alla viabilità.