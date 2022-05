Ancora un'incidente stradale nel Veronese: auto si ribalta a Torri del Benaco

Ennesimo incidente stradale segnalato nella provincia di Verona in questa domenica davvero terribile. Dopo la morte all'alba di una giovane donna in città e due sinistri con feriti gravi a Volargne e Cerea, il nuovo episodio si è verificato nel Comune di Torri del Benaco.

I soccorritori del Suem 118 spiegano infatti di essere intervenuti nel paese gardesano, verso le ore 19, in località Frader dove un'automobile, per cause in corso di accertamento, ha finito con il ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata, oltre aglli agenti della polizia per svolgere i rilievi e al personale dei vigili del fuoco. Il conducente dell'auto coinvolta è stato in seguito portato in ospedale presso la struttura di Peschiera del Garda per ricevere le cure del caso.