L'auto si ribalta e il conducente resta bloccato all'interno: liberato e portato in ospedale

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l'uomo protagonista di un incidente stradale a Villafranca nella serata di mercoledì.

L'uomo si trovava al volante della sua Renault e percorreva via dell'Esperanto poco dopo le 21.30, una strada senza sbocchi tra case a schiera e giardini, quando ne avrebbe perso il controllo finendo con l'andare a sbattere sul marciapiede e poi su un veicolo in sosta, per cause al vaglio della Polizia municipale di Villafranca.

Rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, il conducente è uscito grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra di Villafranca e una di Verona, per poi essere affidato al personale del 118, giunto sul posto con due ambulanze ed un'automedica: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato condotto all'ospedale Magalini.