Auto si ribalta a Nogara: tre persone ferite finiscono all'ospedale in codice rosso

L'incidente stradale è avvenuto sabato sera nel Comune veronese in via Tregnon

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella serata di ieri, sabato 31 luglio, nel Comune di Nogara a seguito di un incidente stradale. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro è avveuto in via Tregnon quando erano circa le ore 21.30.

Ad essere coinvolto sarebbe stato un solo veicolo, il quale per cause in corso di accertamento avrebbe finito con il ribaltarsi autonomamente. Sulla vettura viaggiavano tre persone che sono tutte rimaste seriamente ferite e sono poi state accompagnate in codice rosso presso gli ospedali di Verona Borgo Trento e quello di Legnago.

Il personale del 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente con un'ambulanza ed un'automedica, prestando così le prime cure ai feriti. Presenti anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio.