Incidente all'alba, si ribalta un'auto: conducente portato in ospedale

Incidente all'alba di domenica in provincia di Verona.

Secondo le prime informazioni giunte, un'auto si è ribaltata a Isola della Scala poco prima delle 7, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso del conducente sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza e automedica che, dopo aver prestato le prime cure, hanno condotto il ferito all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo: non si troverebbe dunque in pericolo di vita.