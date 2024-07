Auto si ribalta e finisce in un canale: quattro giovani feriti vengono portati in ospedale

Intorno alle ore 17.30 di domenica14 luglio i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada provinciale 50, in via Canova nel Comune di Erbè, per un incidente stradale. Stando a quanto viene riferito dai pompieri, quattro ragazzi a bordo di una vettura sono rimasti feriti dopo la perdita di controllo del veicolo sul quale viaggiavano e il conseguente cappottamento in un canale.

All'arrivo dei Vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un'autopompa, un'autogrù e sette operatori, tutti gli occupanti sarebbero già stati fuori dal mezzo. In particolare, due ragazzi si sarebbero già trovati in strada, mentre altri due sarebbero stati ancora nel canale.

Posizionata la scala sull'argine, i Vigili del fuoco spiegano di aver raggiunto e prestato soccorso ai due giovani riportandoli in strada per poi affidarli alle cure del personale sanitario, presente sul posto anche con l'elicottero del 118. I Vigili del fuoco fanno infine sapere che tutti e quattro i ragazzi sono stati ricoverati per accertamenti presso l'ospedale di Verona a Borgo Trento. Le operazioni si soccorso e messa in sicurezza del veicolo si sono concluse intorno alle ore 18.30.