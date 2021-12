Incidenti stradali in provincia di Verona: due episodi nelle prime ore di venerdì

Due incidenti stradali, i quali fortunatamente non avrebbero avuto gravi conseguenze, sono stati registrati in provincia di Verona nelle prime ore di venerdì, in condizioni meteo tipicamente invernali tra freddo e nebbia.

Il primo è stato segnalato a Isola della Scala, intorno alle ore 7, in via Caselle, dove un'auto sarebbe stata protagonista di una fuoriuscita autonoma. Sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco per aiutare il guidatore ad uscire dall'abitacolo in cui era rimasto bloccato: una volta liberato, non avrebbe avuto bisogno dele cure ospedaliere.

Il secondo si è verificato tra Albaro e Belfiore, circa un'ora dopo, sulla Strada Provinciale 39b. Anche in questo caso si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma avvenuta nella zona del ponte sull'Adige, con l'auto che è andata a sbattere contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Unione di Comuni Verona Est per i rilievi del caso e il personale del 118 con un'ambulanza.