Agente e uomo immobilizzato a terra travolti da un'auto della polizia

Due uomini, tra cui un agente, travolti da un'auto della polizia e rimasti feriti in centro a Verona. Si è conclusa male, anche se sarebbe potuta andare peggio, un'operazione della squadra Volanti vicino al McDonald's di Corso Porta Nuova, a poco più di 100 metri da Piazza Brà.

L'intera dinamica non è stata ancora del tutto chiarita, ma tutto sarebbe partito intorno alle 14 da una lite tra cittadini stranieri. Ad interrompere il litigio sono stati gli agenti di polizia, i quali hanno dovuto immobilizzare a terra i contendenti e richiedere l'invio di altre pattuglie. Poco dopo sono arrivate altre auto della polizia e una, per cause ancora da verificare, non si è fermata in tempo. Un poliziotto che teneva un uomo fermo a terra avrebbe fatto in tempo a spostarsi, ma è stato comunque colpito dal veicolo. L'uomo a terra è stato invece investito ed è rimasto incastrato sotto l'auto. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Per soccorrere i due feriti, il 118 ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Verde e un'auto medica. E a supportare le operazioni sono arrivati anche carabinieri e agenti della polizia locale. Entrambi i feriti sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento e nessuno dei due è in pericolo di vita.