Si scontra con un'auto in Via Albere, ferita coppia in sella ad una moto

Potrebbe essere una mancata precedenza la causa dello scontro tra una moto e un'auto avvenuto alle 11.30 di questa mattina, 2 ottobre, a Verona. In sella alla moto viaggiavano un uomo e una donna che si sono feriti cadendo a terra ed i soccorritori del 118 li hanno trasportati in ospedale. Sul luogo dell'incidente la viabilità è stata modificata per consentire l'intervento del personale sanitario e i rilievi della polizia locale.

Il sinistro ha coinvolto una Peugeot guidata da una donna e una moto Yamaha su cui viaggiava un coppia di motociclisti. L'impatto è avvenuto in Via Albere, nel punto in cui la strada si incrocia con Via Ca' Dei Recchi e Via Brigata Casale. Nessuna conseguenza per la donna al volante, mentre le condizioni dei due motociclisti sono apparse gravi agli operatori giunti con due ambulanze e un'auto medica. I due feriti sono stati trasportati uno in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento e l'altra in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda.

Sono impegnati nella ricostruzione dei fatti gli agenti della polizia locale di Verona che hanno dovuto chiudere una parte di Via Albere per permettere al 118 di soccorrere i feriti e per eseguire i rilievi. Via Albere è rimasta chiusa dall'incrocio con Via Piatti fino a Stradone Santa Lucia.