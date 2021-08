Un 20enne in codice rosso in ospedale dopo uno scontro fra scooter e auto avvenuto a Verona

Una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dopo un grave incidente avvenuto a Verona nel primo pomeriggio di lunedì.

Stando alle prime informazioni giunte, uno scooter ed un'auto si sono scontrati nel quartiere di Borgo Nuovo, con una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Locale, poco dopo le ore 13. Dai primi accertamenti, sembra che un giovane 20enne alla guida di uno scooter Honda stava percorrendo via Agrigento quando si è immesso in via Archimede, entrando collisione con una BMW che percorreva la stessa via provenendo dal lato di via Galvani.

In soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 con automedica e ambulanza, il quale ha fornito le prime cure prima di condurlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'automobilista, sottoposto all'alcol test, è risultato negativo.