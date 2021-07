Contatto fra auto e moto alla rotonda: settantenne finisce a terra e resta ferito

Non sarebbe in pericolo di vita l'uomo rimasto ferito in uno scontro tra auto e motociclo avvenuto nella serata di domenica a Monteforte d'Alpone.



Erano circa le 19.40, quando un'auto condotta da un classe 1997 residente a Roncà e proveniente da via Alpone in direzione di San Bonifacio, avrebbe impattato contro la parte posteriore di una motociclo all'altezza della rotatoria di via Madonnina. In sella al mezzo a due ruote, proveniente proprio da via Madonnina in direzione del centro di Monteforte,In suo soccorso è arrivato il personale del 118, che dopo avergli prestato le prime cure, lo ha condotto all'ospedale di San Bonifacio, mentre la ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri.