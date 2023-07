Un morto ed un ferito dopo uno scontro tra auto e moto in Valpolicella

Un altro drammatico incindente ha avuot luogo nella provincia di Verona, questa volta a Negrar di Valpolicella.

Stando a quanto appreso fino ad ora, un'auto ed una moto si sarebbero scontrate, intorno alle ore 22 di sabato, in via Vittorio Veneto, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.

Sul luogo del violenti incidente è intervenuto il personale del 118, ma per una delle persone coinvolte non c'è stato niente da fare ed è deceduta sul posto: troppo gravi le ferite riportate, che hanno reso vani i tentativi del personale sanitario. Lieve invece le conseguenze per un altro individuo, che è stato condotto in codice vedere all'ospedale di Negrar.

Seguiranno aggiornamenti