Sul posto sono giunte un'automedica ed un'ambulanza infermierizzata. I soccorritori hanno constatato la presenza di una persona gravemente ferita che è stata poi trasferita d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi ed appurare la dinamica dell'incidente.

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti a Verona dopo un incidente stradale, avvenuto intorno alle ore 18 di oggi, martedì 11 ottobre. Stando alle prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di uno scontro tra un'auto e una moto, accaduto nella frazione di Poiano e più precisamente in via Fincato.

/ Via Colonnello Giovanni Fincato

Scontro auto-moto in via Fincato: una persona portata in codice rosso all'ospedale