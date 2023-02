Un ferito grave in ospedale dopo lo scontro tra auto e moto

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a San Bonifacio nel primo pomeriggio di sabato.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed una moto si sono scontrate intorno alle 14.30, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso delle persone coinvolte sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero che, dopo aver fornito le prime cure, hanno condotto il ferito più grave all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.