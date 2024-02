Giovane grave in ospedale dopo lo scontro tra auto e scooter avvenuto in provincia

Un giovane è stato condotto d'urgenza in ospedale nel primo pomeriggio di domenica, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella zona Est della provincia di Verona.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed uno scooter si sarebbero scontrate poco dopo le 14.30 a Colognola ai Colli, lungo via Montanara, la strada che conduce anche a Caldiero, all'altezza dell'incrocio con via Vespucci.

Lanciata l'allerta, sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero: il giovane rimasto ferito, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, è stato soccorso e condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche i carabinieri di Colognola e San Bonifacio per ricostruire la dinamica dell'incidente.