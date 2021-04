Disarcionato dalla moto dopo uno scontro con un'auto all'incrocio: ferito settantenne

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 dopo l'incidente avvenuto a Settimo di Pescantina ed è stato traportato d'urgenza in ospedale dal personale del 118, arrivato in ambulanza

Un motociclista è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente avvenuto a Settimo di Pescantina nel pomeriggio di giovedì.

Secondo quanto appreso, un'auto ed una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Volta e Via Nazionale del Brennero, con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale. Ad avere la peggio è stato il centauro settantenne, disarcionato a circa 2 metri di distanza e soccorso dal personale del 118, arrivato con un'ambulanza medicalizzata: l'uomo è stato poi condotto in condizioni critiche al Polo Confortini.