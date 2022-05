In sella ad una moto sbattono contro un'auto, due giovani feriti portati in ospedale

L'impatto all'incrocio tra Via Campostrini e Via Bolla, nella frazione di Pedemonte di San Pietro in Cariano. Sulla moto viaggiavano una ragazza e un ragazzo. Quest'ultimo ha riportato le ferite più serie

Un ragazzo e una ragazza non ancora maggiorenni sono rimasti feriti questa mattina, 16 maggio, a Pedemonte, una frazione di San Pietro in Cariano. I due, poco prima delle 9, erano in sella alla moto che è andata a sbattere contro un'auto all'incrocio tra Via Campostrini (Strada Provinciale 4) e Via Bolla (nel video il luogo dell'incidente con i segni sull'asfalto). A causare l'impatto è stata una mancata precedenza e le forze dell'ordine sono al lavoro per stabilire se la responsabilità sia del motociclista o se sia stato il giovane alla guida dell'auto a tagliare la strada alla moto.

Il ferito più grave è il ragazzo, trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento e ricoverato in prognosi riservata. Più lievi le ferite alla giovane che era in moto con lui e trasportata all'ospedale di Negrar. Illeso l'automobilista.