Giovane motociclista in prognosi riservata dopo un brutto incidente in via Montorio a Verona

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 6 aprile, quando erano circa le ore 21.30 in via Montorio. Lo riferisce una nota del Comune di Verona, secondo la quale ad entrare in collisione sarebbero state una Honda Cbr e una Opel Agila. In base a quanto si apprende, il motociclista è un 24enne veronese residente a Montorio, il quale al momento si troverebbe ricoverato in prognosi riservata.

Dai primi accertamenti della polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per i rilievi, è emerso che l'auto si sarebbe trovata a percorrere via Montorio in direzione di via Fincato, quando avrebbe effettuato una svolta a sinistra in via Stringa mentre dal senso opposto di marcia stava provenendo il motociclista. Quest'ultimo avrebbe pertanto impattato sul lato destro della vettura.

Alla guida dell'auto, spiega sempre la nota del Comune, si sarebbe trovato un 60enne veronese, al quale è stata contestata la violazione per il comportamento irregolare che ha determinato il ritiro immediato della patente. La stessa nota del Comune, inoltre, precisa che sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro.