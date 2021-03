Una manovra azzardata e poi lo scontro: morto a Verona un motociclista 40enne

Il drammatico incidente si è consumato nella serata di mercoledì in via Basso Acquar, in città. Per il centauro non c'è stato niente da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo del personale del 118

È stato un attimo. Un tentativo di inversione a "U" dove non si dovrebbe e poi il lo scontro. Sarebbe questa la dinamica del drammatico incidente stradale che nella serata di mercoledì è costato la vita ad un quarantenne veronese, Gianluca Bulla, in Basso Acquar a Verona.

Erano circa le 20.45 ed un settantacinquenne veronese era appena uscito dall'abitazione di alcuni amici dove si era fermato a cena ed è salito sul proprio Volkswagen Tiguan, parcheggiato nei pressi del ristorante Mizuki Fusion. A quel punto l'automobilista avrebbe eseguito l'inversione, anche se in quel tratto non è consentito, cercando di stare attento ai veicoli in arrivo: l'uomo però non avrebbe visto la Ducati condotta da Bulla che sopraggiungeva e l'impatto è stato così inevitabile. Il centauro non avrebbe fatto neppure in tempo a frenare e, mentre la moto si è incastrata sotto la scocca dell'auto, lui sarebbe stato proiettato ad alcuni metri di distanza.

Lanciato immediatamente l'allarme, sul posto si sono precipitato gli uomini del 118, ma i loro disperati tentativi di rianimare Bulla, durati diversi minuti, si sono rivelati vani ed è morto prima di poter essere ricoverato.

Sul luogo dell'incidente si è diretto il personale della Polizia locale di Verona, che ha chiuso la strada per eseguire i rilievi del caso. Come da routine, il guidatore è stato sottoposto agli esami del caso, così come sarà sottoposta ad accertamenti anche la vittima.



L'automobilista è indagato per omicidio stradale.