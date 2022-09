Scontro tra auto e moto nella notte, due i feriti: uno in codice rosso a Borgo Trento

Circa un'ora dopo quello avvenuto a Brenzone, un altro incidente con una motocicletta come sfortunata protagonista ha avuto luogo nella zona del Garda, questa volta a Peschiera.

Secondo quanto appreso, intorno alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato, un'auto ed una moto si sono scontrate lungo la strada regionale 11, all'altezza della rotatoria del camping Bella Italia, con una dinamica al vaglio della polizia stradale. Lanciata l'allerta, in soccorso dei feriti è arrivato il personale del 118 con automedica ed ambulanza: il più grave è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, l'altro in codice giallo alla clinica Pederzoli.