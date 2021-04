Drammatico incidente stradadale nel primo pomeriggio di martedì tra Isola della Scala e Buttapietra.



Un'auto ed un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente lungo la Strada Statale 12 intorno alle 14.30: secondo quanto appurato dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per il rilievi del caso, la vettura condotta da un italiano sessantenne al momento del sinistro si sarebbe trovata in fase di sorpasso. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, con un'autopompa ed una gru, e il personale del 118 con automedica e ambulanza: purtroppo non c'è stato niente da fare per il guidatore della vettura ed è deceduto sul posto.La strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.