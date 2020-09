Materiale in carreggiata sulla A22 e un'auto va a sbattere: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla A22 intorno alle 12.30 di venerdì.

Un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada tra i caselli autostradali di Ala/Avio e Affi, in direzione Nord, probabilmente a causa di materiale presente sulla carreggiata, andando a sbattere.

In soccorso delle due persone a bordo del veicolo sono intervenuti gli uomini del 118 con elicottero e ambulanza, che li hanno trasportati all'ospedale di Borgo Trento in condizioni di "media gravità". Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale di Trento.

Nella zona dell'incidente si sono formate inoltre lunghe code, che hanno raggiunto anche gli 8 chilometri.

