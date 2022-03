Auto esce di strada e si ribalta a Cerea: un ferito grave portato all'ospedale

Un incidente stradale è avvenuto durante il pomeriggio di sabato 19 marzo, nei pressi di Aselogna, frazione del Comune veronese di Cerea. Stando a quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di una vettura che avrebbe poi anche finito con il ribaltarsi.

L'incidente, in base a quanto si apprende, sarebbe avvenuto intorno alle ore 16. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del Suem con due mezzi di soccorso, ovvero un'ambulanza infermierizzata ed anche l'elicottero. Una persona sarebbe rimasta gravemente ferita a seguito del sinistro e, pertanto, è stata poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere opportuna assistenza.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Verona, oltre agli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi per appurare la dinamica del sinistro.

Un morto ad Asparetto

Un altro drammatico episodio si era verificato nel corso della mattinata di oggi, sempre a Cerea. In particolare un uomo ottantenne ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua auto, finita poi contro un muro percorrendo via Michelangelo Buonarroti. Tra le ipotesi all'origine dell'incidente, vi è anzitutto quella di un possibile malore alla guida per l'anziano signore, tanto che i soccorritori giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne l'avvenuto decesso.