Incidente a Negrar scontro tra auto, due feriti portati in ospedale

Alle ore 17.30 di oggi, martedì 3 maggio, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in via Firenze a Negrar di Valpolicella per un incidente stradale tra due autovetture. Sarebbero sempre due le persone rimaste ferite. I pompieri spiegano di aver messo in sicurezza i mezzi e di aver poi estratto una persona che era rimasta incastrata in una delle auto coinvolte.

I feriti, secondo quanto si apprende, sono poi stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.