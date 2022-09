Va a sbattere con l'auto sul guard rail che separa le due corsie: ferito 44enne

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì sul Tronco T4-T9, nel Comune di Verona.

Stando a quanto appreso, il 44enne si trovava alla guida di un'Audi A1, proveniente dalla città, quando sarebbe andato autonomamente a sbattere frontalmente sulla cuspide che divide le corsie di chi intende proseguire in direzione del lago di Garda e della Valpolicella e chi invece vuole dirigersi verso Villafranca e la Tangenziale sud.

Un violeto urto con il guard rail che in parte è penetrato nella parte anteriore dell'auto. In soccorso del 44enne è arrivato il personale del 118, che dopo avergli prestato le prime cure lo ha condotto in ospedale. Sul posto anche la polizia locale di Verona per gli accertamenti del caso e regolare la viabilità.