Auto esce di strada a Villa Bartolomea: conducente ferito e trasportato in ospedale a Borgo Trento

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Villa Bartolomea a seguito di un incidente stradale avvenuto quest'oggi, venerdì 28 ottobre intorno alle ore 16.30. In base a quanto si apprende, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di una vettura che sarebbe poi andata a sbattere contro un muretto. Il tutto sarebbe avvenuto, secondo quanto specificato dai soccorritori stessi, verosimilmente a causa di un «malore» che avrebbe colto all'improvviso il conducente.

Sul posto sono prontamente giunti un'ambulanza infermierizzata e l'elisoccorso. Per il guidatore del veicolo si è reso necessario il trasferimento, in codice giallo, presso l'ospedale cittadino di Verona Borgo Trento. Presenti in zona anche le forze dell'ordine per compiere i rilievi del sinistro.