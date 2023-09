Auto con a bordo una coppia esce di strada e finisce in un fosso: feriti entrambi

Dopo il grave incidente con un giovane motociclista ferito a Lugo di Grezzana, un altro episodio è stato segnalato nella giornata di oggi, sabato 23 settembre. In questo caso, secondo ciò che riferiscono i soccorritori del Suem 118 intervenuti, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di una vettura, avvenuta intorno alle ore 16.45 circa nel Comune di Nogara.

In base alle prime informazioni disponibili, il sinistro si sarebbe verificato in via Pioppone e a bordo del veicolo pare stesse viaggiando una coppia. La loro auto, dopo essere uscita dalla carreggiata, avrebbe terminato la sua corsa dentro un fossato. Entrambi gli occupanti sarebbero quindi imasti incarcerati all'interno dell'abitacolo, motivo per cui si è reso infatti necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale per i rilievi, sono giunti un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero del Suem 118. Tutti e due i feriti coinvolti nel sinistro sono successivamente stati accompagnati, in codice giallo, presso l'ospedale "Mater Salutis" di Legnago per ricevere le cure necessarie.