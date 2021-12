Va fuori strada con l'auto a Isola della Scala, ricoverato in codice rosso all'ospedale

Oggi pomeriggio, 8 dicembre, le sirene di un'ambulanza e di un'auto medica del 118 hanno risuonato a Isola della Scala. Intorno alle 17.30, un automobilista era uscito di strada in Via Crosoncino ed è stato necessario trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche vigili del fuoco ed agenti di polizia. Ignote le cause della fuoriuscita autonoma del veicolo, finito contro un albero.