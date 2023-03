Tragica uscita di strada, l'auto finisce in un canale: morto un 36enne

Tragico incidente sulle strade della Bassa veronese nelle prime ore di mercoledì.

Per cause da appurare, una Volkswagen Passat è uscita autonomamente di strada intorno alle ore 8 in località Torretta, lungo la Strada Provinciale 46 nel territorio di Legnago: il veicolo sarebbe andato a sbattere contro un platano, finendo nel canale che costeggia la carreggiata. Lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco del Comando locale con due mezzi e il personale del 118 con ambulanza ed automedica: i tentativi di salvare la vita del conducente però si sarebbero rivelati vani. F.S., classe 1986, infatti è morto sul luogo dell'incidente a causa dei numerosi traumi riportati.

Anche i carabinieri si sono portati in zona, per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica.