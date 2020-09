Auto fuori strada, si ribalta vicino ad un canale: guidatore liberato dai carabinieri

All'alba di mercoledì 2 settembre, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Villafranca di Verona sono stati chiamati all'intervento nella zona di Vigasio. Intorno alle ore 6 infatti, in via Ronchi, un'automobile era uscita autonomamente di strada: alla guida si trovava un cittadino di origine pakistana ma residente nel villafranchese, che avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della pioggia e del manto stradale scivoloso, finendo la propria corsa in un campo, vicino ad un piccolo canale di scolo dedicato all'irrigazione.

Nell'incidente la macchina si è ribaltata e l'uomo è rimasto bloccato al suo interno. Non potendo aspettare l’intervento dei vigili del fuoco, poiché l’auto si stava riempiendo di acqua, i militari hanno infranto il portellone del bagagliaio e aiutato l’uomo ad uscire sano e salvo. Successivamente sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che lo hanno trasportato presso il Pronto soccorso di Villafranca di Verona per le cure del caso: fortunatamente non versa in pericolo di vita.

