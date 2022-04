Auto finisce fuori strada in Lessinia: guidatore in ospedale in codice rosso

Ancora un incidente stradale sulle strade della provincia di Verona, questa volta nel Comune di Bosco Chiesanuova.



Secondo le prime informazioni giunte, un'auto è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 6, intorno alle ore 9, nella frazione di Corbiolo. In soccorso del conducente è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi, per mettere in sicurezza il veicolo, mentre la dinamica dell'episodio è al vaglio della polizia stradale.