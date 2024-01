Auto fuori strada nella notte, due persone in ospedale: una in codice rosso

Due persone sono rimaste coinvolte nella fuoriuscita autonoma di una vettura avvenuta nella tarda serata di martedì, a San Giovanni Lupatoto.

Non era ancora scoccata la mezzanotte, quando il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto nella zona della rotonda di via Ca' Nova Zampieri, finendo fuori strada. Nell'incidente il veicolo sarebbe andato a sbattere e i due occupanti sarebbero così rimasti bloccati all'interno. In loro soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con un mezzo, che li hanno liberati dall'abitacolo e affidati poi alle cure del personale del 118, giunto con ambulanze ed automedica: il più grave è stato condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, l'altro in codice giallo.