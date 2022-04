Auto si ribalta dopo aver divelto un palo della luce: l'incidente stradale a Ca' di David

Questa mattina, domenica 3 aprile, intorno alle ore 6.50 i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti a seguito di un incidente stradale in località Ca' di David nel Comune di Verona. Stando a quanto rirportato dai vigili del fuoco, in via Belfiore una Fiat Punto, condotta da un 32enne veronese, ha finito con il ribaltarsi su un fianco dopo aver divelto un palo della luce e un segnale luminoso di attraversamento pedonale.

Il conducente che ha perso il controllo del veicolo, è poi rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato aiutato da alcuni passanti, i quali dopo aver raddrizzato la vettura hanno aiutato inoltre il giovane ad uscire. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Verona spiegano di aver provveduto a mettere in sicurezza l'automobile, mentre il personale sanitario si è adoperato per prestare le prime cure al guidatore 32enne. Quest'ultimo, infine, è stato poi accompagnato in ospedale.