Auto esce di strada in Transpolesana, bambino catapultato fuori dall'abitacolo: portato d'urgenza in ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, sabato 20 novembre, lungo la strada 434 Transpolesana a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 17 in direzione Nord nel territorio di Villa Bartolomea. Secondo quanto riferito in una nota dai vigili del fuoco, si tratterebbe di un «tamponamento tra due auto, di cui una finita fuori dalla carreggiata». Nella dinamica dell'incidente, inoltre, un bambino di cinque anni che si trovava a bordo di uno dei mezzi coinvolti è stato proiettato fuori dall'abitacolo.

I pompieri arrivati da Legnago spiegano di aver messo in sicurezza i veicoli, mentre il bambino rimasto ferito è stato «assistito e stabilizzato dal personale del Suem 118 ed elitrasportato dall'elicottero dei vigili del fuoco di Trento all'ospedale di Borgo Trento a Verona». Sempre la nota dei vigili del fuoco chiarisce che ad essere rimasti feriti, pur «in maniera lieve», sarebbero stati anche «i nonni del bambino», poi portati in ospedale a Legnago, così come pure l’altro automobilista coinvolto nell'episodio. La strada, durante tutte le operazioni di soccorso, è rimasta chiusa. Sul posto anche i carabinieri per svolgere i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso risultavano ancora in atto attorno alle ore 20.30.

In una nota dell'Anas veniva spiegato che, lungo la strada statale 434 Transpolesana, è stata «provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Verona nei pressi di Villa Bartolomea per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza in soccorso di due feriti, a seguito di un incidente». Il traffico verso Verona è stato quindi «deviato con uscita obbligatoria al km 45 a Villa Bartolomea». Sul posto erano presenti anche le squadre Anas, oltre alle forze dell’ordine, per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.