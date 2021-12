Auto fuori strada nella notte: due persone tirate fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco

Due persone sono state protagoniste di una fuoriuscita autonoma avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì a Villafranca di Verona.



L'incidente è avvenuto intorno alle 1.30, nella zona della rotonda posta tra la SS62 e via del Capitello, nei pressi del ristorante Capitel Brinchi. Due le persone che si trovavano a bordo della Fiat 500 e che sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Per liberarle è stato necessario l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Verona e dei volontari di Villafranca, i quali hanno estratto conducente e passeggero per poi affidarli alle cure del 118, giunto nel frattempo sul posto con due ambulanze.Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Villafranca, per effettuare i rilievi del caso.