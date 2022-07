Tre persone portate in ospedale dopo un violento frontale fra due auto

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in provincia di Verona nel primissimo pomeriggio di domenica.

Stando a quanto appreso, due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto di SS12 denominato via Abetone nel Comune di Isola della Scala, in località Pellegrina, intorno alle 13.30.

In aiuto degli individui coinvolti nel violento sinistro sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con un mezzo, i quali hanno estratto una delle persone dall'abitacolo ed aiutato a liberare le altre, dal momento che i veicoli si erano deformati a causa dell'urto. I feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118 giunto con tre ambulanze, che li hanno poi condotti negli ospedali di Borgo Trento e Villafranca. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale.